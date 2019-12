Mogelijk wolf in Brabant gesignaleerd

DE MORTEL - In De Mortel, in Oost-Brabant, is mogelijk een wolf gesignaleerd. Omdat experts geen uitsluitsel kunnen geven, wordt het dier vooralsnog niet opgenomen in de database van meldpunt Wolven in Nederland.

Een filmpje met daarop de mogelijke wolf circuleert onder Mortelnaren in diverse whatsapp-groepen. In het filmpje steekt het dier vanuit een weiland de Nachtegaallaan over. ,,We hebben het filmpje gezien en aan experts voorgelegd", vertelt Glenn Lelieveld, coördinator van het landelijke Wolvenmeldpunt Zoogdierenvereniging/Wolven in Nederland. ,,Maar omdat de beelden niet heel erg scherp zijn, kunnen zij geen uitsluitsel geven. Het zou een wolf kunnen zijn, maar het zou ook niet zo kunnen zijn.”

Omdat er geen zekerheid is, wordt de wolf vooralsnog niet opgenomen in de landelijke database. ,,Dat kan natuurlijk veranderen als het dier binnenkort weer ergens opduikt, bij de Stippelberg of in het Groenewoud bijvoorbeeld.” Afgelopen zaterdag werd er nog een wolf gesignaleerd vlakbij de A77 in het Noord-Limburgse Heijen. Van die melding staat wel vast dat het om een wolf gaat. ,,Die staat nu dus ook in de database.

Nog niet in echt gezien

Martien Bankers woont in De Mortel vlakbij de plek waar de beelden geschoten zijn. Hij gelooft niet dat het om een echte wolf gaat. ,,Het lijkt op een wolf, maar eerlijk gezegd denk ik dat er twee filmpjes door elkaar zijn gemixed, dat het trucage is.” In het echt heeft de Mortelnaar het beest nog niet gezien. Wie de beelden gemaakt heeft, is niet bekend.

In Helenaveen werd vorige winter ook al een wolf gesignaleerd. Toen ging het om een gechipte wolf uit Duitsland, die via Oost-Nederland richting België trok. In Helenaveen doodde de wolf twee schapen.