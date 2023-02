Mogelijk toch nog ruimte voor atletiekbaan op plek tijdelijke school Cuijk: ‘Erg jammer als we hier niet meer kunnen trainen’

Malak (19) uit Weert levend onder het puin vandaan gehaald, maar haar achterneef­je (4) overlijdt

WEERT/EINDHOVEN - Een 19-jarige vrouw uit Weert is levend onder het puin vandaan gehaald in Zuid-Turkije. Malak Alhayel bevond zich in een flatgebouw in de Zuid-Turkse stad Kırıkhan toen dat door de aardbeving instortte. Haar vierjarige achterneefje kwam om.

