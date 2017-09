Mogelijk meer gebouwen kritiek door constructies als parkeergarage Eindhoven Airport

Live Bouwfout en temperatuur oorzaak instorting parkeergarage Eindhoven Airport

10:15 EINDHOVEN - De betonplaten in de parkeergarage van Eindhoven Airport sloten niet goed op elkaar aan. In combinatie met de hoge temperatuur op 27 mei bezweek de constructie. Dat is de belangrijkste conclusie in het rapport dat maandagochtend wordt gepresenteerd over het gedeeltelijk instorten van het in inbouw zijn gebouw op de luchthaven.