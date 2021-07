Mogelijk geschoten in Vught, drie verdachten achtervolgd en gecrasht op A12 bij Zoetermeer

Frustratie bij ouders van jonge kinderen: an­ti-wormpillen zijn nauwelijks te krijgen

16:04 BREDA - Het anti-wormmiddel mebendazol is op grote schaal uitverkocht in West-Brabant. Het middel dat zonder recept verkrijgbaar is bij drogist en apotheek, is vooral bekend bij ouders van (jonge) kinderen. Ook in de rest van het land blijkt moeilijk aan het middel te komen.