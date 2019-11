Mogelijk explosief gevonden tijdens grote inval op kamp in Lith

videoLITH - Op het woonwagenkamp aan de Maasstraat in Lith is donderdagmorgen een grote politieactie gaande. Het gaat om een volgend onderzoek in operatie Alfa, naar Martien R. en zijn familie. Tijdens het onderzoek is een mogelijk explosief gevonden. Specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst komen om het te onderzoeken.

Er zijn ook brandweer en een ambulance naar het kamp gekomen. Volgens sommige berichten zou het gaan om een groot explosief, en zou er explosiegevaar zijn. Daar wil een woordvoerder van de politie niet over speculeren. Agenten kunnen in elk geval verder met hun werk. Het doorzoeken van het kamp gaat gewoon door.

Grote actie

De politie-actie in Lith is qua grootte vergelijkbaar met die op het woonwagenkamp in Oss, vorige week. Ook in een bedrijf en huis in Oss wordt onderzoek gedaan, en dit keer ook buiten de regio: in een chalet op een vakantiepark in Friesland.

Het kamp in Lith en de directe omgeving zijn sinds 06.00 uur donderdagochtend volledig afgesloten. Alle bewoners van de zes woonwagens moeten van het kamp af en worden - tegen hun zin - elders ondergebracht. De politie verwacht enkele dagen bezig te zijn.

Op het kamp in Lith woont familie van Martien R. Onder hen zijn neef Martin, die veroordeeld is tot vier jaar cel voor een gewelddadige clash met de politie in Lith. Daarbij was ook Koos R. betrokken, die inmiddels in Spanje woont, maar nog regelmatig op het kamp kwam. Tegenwoordig blijft hij er weg. Hij moet nog een celstraf van vier jaar uitzitten voor de genoemde confrontatie met de politie. Waar hij precies in Spanje zit, weet justitie niet. En ook neef Toon woonde in Lith, die - net als Martien R. - eerst tot 20 jaar werd veroordeeld voor de moord op Hans van Geenen, maar later werd vrijgesproken.

De politie-inval bij het kamp in Lith.

Weer op zoek naar wapens en drugs

In Oss werden vorige week 400 mensen van politie en justitie ingezet bij een onderzoek naar het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat. Daar werden Martien R., zijn zoon Anton en oudere broer Toon opgepakt. Tijdens het drie dagen durende onderzoek op het kamp werden wapens, munitie, explosieven, geld en drugs gevonden. Ook in Lith wordt volgens de politie naar deze zaken gezocht. Daarvoor zijn naast politieagenten ook specialisten van Defensie en de Belastingdienst in Lith. In totaal is er zo'n honderd man actief.

Net als in Oss is ook het kamp in Lith volledig omsingeld. Met witte hekken wordt het hele kamp afgezet. In Oss gebruikte de politie daarvoor een kilometer aan hekwerk.

De andere invallen vinden plaats in een huis in Oss en in Friesland. Die laatste is op een vakantiepark in het Friese Sumar. Er werd in een chalet een huiszoeking gedaan, aldus de Leeuwarder Courant.

Het woonwagenkamp in Lith is afgezet met veel hekken.

Twee jaar gelden ook inval

In 2017 viel de politie al eens met tientallen agenten binnen op het kamp. Ze zochten toen naar bewijs voor het beramen van een moordaanslag op de Osse crimineel Albert K. Er werden toen geen wapens gevonden. Wel werden er wat voertuigen in beslag genomen.

In 2013 was er ook veel politie op het kamp. Toen naar aanleiding van een schietpartij, waarbij er tientallen kogels werden afgevuurd op een woonwagen.

Het voortbestaan van het kamp aan de Maasstraat wordt bedreigd. De Osse wethouder Van Orsouw zei vorige week nog dat het kamp op termijn zou moeten worden gesloten, omdat het te ver van de bewoonde wereld af ligt.

Waar werden tot nu toe invallen gedaan tijdens operatie Alfa?

