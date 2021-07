Mogelijk doffe knallen te horen door testvlucht F16

Nieuwsover­zicht | ‘Taghi heeft miljoenen over voor ontsnap­pings­po­ging uit EBI’ - Horecaba­zen woedend op kabinet

9 juli Woedend zijn ze, de horecabazen. Ze voelen zich in hun hemd gezet door de coronamaatregelen die het kabinet vrijdagavond aankondigde. ,,Vakantie is blijkbaar belangrijker dan onze boterham‘’, zeggen ze. En Ridouan Taghi stelt volgens De Telegraaf tientallen miljoenen euro's beschikbaar voor een ontsnappingspoging uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.