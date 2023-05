Mogelijk 150 asielzoekers aan de rand van Deurne

‘Zenuwach­ti­ge’ verdachte vanwege opvallende reden vrijgespro­ken voor het op zak hebben van 12.000 euro aan cash

Agenten betrapten vorig jaar tijdens een verkeerscontrole in Haps een 41-jarige man uit Spijkenisse, die bijna zestig nepbankbiljetten van 200 euro in een tas verstopte. Omdat het geld wel erg nep was, komt hij er zonder straf vanaf.