Moeder wil juridische stappen nemen na blunder in Bureau Brabant: 'Iedereen kijkt ons er op aan'

Extrema Outdoor stopt er na 22 edities mee: 'Hopen dat het terugkeert naar Aquabest'

14:22 EINDHOVEN - Nog geen acht jaar geleden zat Extrema Outdoor Nederland (XONL) op zijn hoogtepunt. In 2010 bezochten ruim 45.000 bezoekers het dancefestival in Best. Nu is de koek op en trekt de organisatie de stekker er uit. De 23e editie gaat niet meer door.