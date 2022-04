Moeder van mishandelde jongen (14) die schok van taser kreeg in Stiphout: ‘Het is ziek wat zij hebben gedaan’

Apollo Health Campus bij Boxmeer ‘ligt op schema’

BOXMEER - De schop in de grond in de tweede helft van dit jaar, dat is nog steeds de bedoeling van het Zwitserse investeringsbedrijf Necron voor de Health Campus in Boxmeer. Volgens Björn Carlier, commercieel directeur bij Necron, ligt het bedrijf nog steeds op schema.

