Moeder (46) van Turks gezin verongelukt na condoleancebezoek in Frankrijk: 'Bizar en triest toeval’

OSS/ROSMALEN - Achter het verkeersongeluk op de A59 bij Rosmalen van vrijdagnacht, waarbij een moeder van 46 verongelukte, schuilt een triest familieverhaal. De Turkse vrouw kwam net met haar gezin terug van een condoleancebezoek in Frankrijk, meldt de Osse moskee Mescidi Cuma aan het Brabants Dagblad . ,,Het is een triest en bizar toeval. We zijn er kapot van.”

Het Turkse gezin is in de nacht van vrijdag op zaterdag onderweg naar huis, nadat de gezinsleden de hele dag in Frankrijk waren geweest om familieleden te steunen vanwege een onverwacht overlijden.

Op nog geen twintig kilometer afstand van hun woning in Oss gaat het gruwelijk mis: de auto waarin het gezin zit raakt van de snelweg en komt op de kop in de greppel terecht.

In rep en roer

De moeder van het gezin overlijdt ter plekke aan haar verwondingen. Zij zit op dat moment samen met haar 49-jarige man, twee zoons van 21 en 23 en 74-jarige schoonmoeder in de auto. Die worden met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar mogen al snel weer naar huis.

Een dag later is de Turkse gemeenschap in rep en roer: het is Züleyha Kaba (46) die om het leven is gekomen. Volgens een woordvoerder van de moskee is zij en haar familie ‘heel bekend en ontzettend geliefd’ in Oss. Züleyha is immers de schoondochter van de bekende imam Ibrahim Kaba, volgens de moskee ‘een van de belangrijkste imams’ van het noordwesten van Europa.

Tekst gaat verder onder deze video van de ceremonie

‘Iedereen is er kapot van’

,,We wisten dan ook vrij snel dat dit gezin in die auto zat”, vertelt de woordvoerder. ,,Iedereen is er kapot van. Zo kom je net terug om je eigen familie te condoleren, en dan gebeurt er dit. Het is een vreselijk bizar toeval. Wij als moskee hebben direct familieleden en vrienden opgevangen om samen dit immense verdriet te verwerken. Haar echtgenoot zit bij ons in het bestuur en is zwaar aangeslagen.”

Vanmiddag was er bij de moskee een indrukwekkende ceremonie om de overleden vrouw te herdenken. Zo’n tweehonderd familieleden en vrienden spraken gezamenlijk een aantal verzen uit en hielden een minuut stilte. Volgens de moskee waren er zelfs Turken uit Duitsland en België naar Oss gekomen om de familie een hart onder de riem te steken.

Begrafenis in Turkije

Aan het einde van de dienst werd haar kist in het bijzijn van de nabestaanden gedragen en weggebracht. ,,Je kon hier heel goed zien hoe hecht de Turkse gemeenschap in Oss is”, vertelt de woordvoerder. ,,De familie hechtte hier heel veel waarde aan. Het is fijn dat je op zulke momenten steun kunt vinden bij vrienden en collega’s.”

Het lichaam van de overleden vrouw wordt dinsdag naar Turkije gebracht. Daar vindt nog een herdenking en aansluitend ook de begrafenis plaats. De Osse moskee tast nog in het duister over de oorzaak van het ongeluk. ,,We hebben geen idee hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar dat is voor latere zorg. Eerst moeten we dit verlies een plek zien te geven en de kracht vinden om weer met z’n allen door te gaan.”