Modelbouwers exposeren in museum Bevrijdende Vleugels: miniaturen te midden van echt oorlogsmaterieel

BEST – ,,Ik ga naar mijn oom kijken, want hij staat hier vandaag”, zegt een enthousiaste Anna Paagman uit Vught. Ze is samen met haar zus Sofia en haar vader Dirk naar de modelbouwdag van museum Bevrijdende Vleugels in Best gekomen. Een dag waarop zowel amateur- en profbouwers hun bijzondere werken laten zien.

Verdeeld over vier hangars is er voor het publiek heel wat te zien, van grootformaat RC tanks tot diorama’s, vliegtuigen en boten. Want wat is er mooier dan je model tentoon te stellen te midden van de originele materialen uit Tweede Wereldoorlog, zoals vliegtuigen, rupsvoertuigen en geschut. Aan belangstelling daarom geen gebrek. De tentoonstelling is nog maar net van start gegaan en er staat al een rij bij de ingang. Bezoekers willen zo snel mogelijk naar binnen.

Geschiedenis, techniek en creativiteit

Norman Meyer uit Breezand (bij Den Helder), stelt hier vandaag ook zijn modellen tentoon. ,,Ik ben er als kind mee begonnen. Mijn vader deed het ook en ik ben er inmiddels al zo’n dertig jaar mee bezig. Wat het zo leuk maakt, is dat een voertuig dat gebruikt is in oorlogstijd allerlei veranderingen ondergaat, dus je kunt je fantasie er zo mooi op loslaten. Verder ben ik geïnteresseerd in geschiedenis en techniek en ik ben graag creatief bezig, dus dan is dit natuurlijk een perfecte combinatie.”

,,Er zijn heel veel bouwers die bouwen in de thematiek van de Tweede Wereldoorlog, zowel thuis als in clubs”, vertelt Mark van Pelt, directeur van het museum. ,,Het is voor hen een unieke kans hun werken hier vandaag aan het grote publiek te kunnen laten zien. De vraag hiernaar was dan ook enorm. Er staan vandaag zo’n 150 bouwers.”