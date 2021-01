MKB Brabant moet aan de bak met data; miljoenenplan moet bedrijven 'digitale boost’ geven

Nieuwsover­zicht | Jongen (17) veroor­deeld voor doodsteken 15-jarige Megan - Al 1100 tipgevers voor de rellen in Eindhoven

27 januari Al 1100 mensen hebben beelden en tips doorgegeven aan de politie over de rellen in Eindhoven zondagmiddag. Twee mannen werden aan de hand daarvan opgepakt. Ook in de rest van Brabant worden mensen aangehouden voor betrokkenheid bij de rellen. Verder is de 17-jarige jongen die zijn vriendin Megan (15) doodstak veroordeeld voor doodslag en worden ouderen lastiggevallen door mensen die zich voordoen als GGD medewerkers. Dat alles en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.