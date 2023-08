‘Mister tafeltennis’ Oss overleden; Nico van Erp bleef 73 jaar ‘gek van het spelletje’

,,Ik ben gewoon hartstikke gek van het spelletje”, verklaarde Nico van Erp in 1998 in het Brabants Dagblad zijn passie voor tafeltennis. Toen al, 25 jaar geleden inmiddels, was hij een icoon van OTTC. De man die op dat moment al bijna een halve eeuw het batje als natuurlijk verlengstuk van zijn arm beschouwde, was nog lang niet aan het eind van zijn latijn. Met het prepensioen in zicht stelde hij wel: ,,Ik hoop straks iets meer tijd te krijgen voor mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Zij zijn er door mijn hobby heel vaak bij in geschoten. Zeker zes avonden per week ben ik met tafeltennis bezig.”