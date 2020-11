Mishandelde arbeidsmigrant: ‘In elkaar geslagen omdat ik niet wilde werken’

Ilse ruikt en proeft al maanden nauwelijks door corona: ‘Alles smaakte naar pindakaas’

2 november SINT OEDENRODE - Nauwelijks meer kunnen ruiken of proeven. Het is een bekend fenomeen bij coronagevallen, zelfs als je maar nauwelijks ziek wordt. De 32-jarige Ilse van den Boogaard uit Sint-Oedenrode kampt er ruim een half jaar nadat ze het virus kreeg nog steeds mee. Daarom volgt ze nu een reuktraining. ,,Als dit voor altijd is, is dat wel echt klotenieuws.”