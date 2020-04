‘Misdrijf of niet, vriend van Elly heeft komedie gespeeld terwijl ze dood in huis lag’



Het is de vraag of ooit duidelijk zal worden of de 72-jarige Rotterdamse Elly Leeflang, die vorige week dood in haar woning werd gevonden, is vermoord of een natuurlijke dood is gestorven. Op het stoffelijk overschot zijn mede doordat het vermoedelijk enkele jaren in het huis heeft gelegen geen uiterlijke sporen van geweld aangetroffen. Al die tijd deed haar vriend Jan alsof er niets aan de hand was en zorgde hij voor haar planten en de post.