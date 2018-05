Misdaadmeter: Breda stabiel in top-20

KAARTBREDA - Breda is één plekje geklommen in de AD Misdaadmeter en staat nu 15e op de ranglijst van onveilige gemeenten. In de hele regio nam vooral het aantal auto-inbraken fors af.

In Breda nam het aantal autodiefstallen met 33 procent af: van 1.442 aangiftes en meldingen in 2016 naar 1.154 afgelopen jaar. Ook werd er minder ingebroken in schuurtjes en garages (min 25 procent) en werd er minder gestolen uit auto’s. Wel steeg het aantal woninginbraken (plus 3 procent) en het aantal gevallen van bedreiging (plus 7 procent).

Roosendaal

Ook Roosendaal klimt iets op de ranglijst van onveilige gemeenten: van plek 36 naar plek 30. Dat komt vooral door een toename van aangiften op een aantal delicten die een grote impact hebben op het gevoel van veiligheid: meer straatroven, meer woninginbraken en meer overvallen.

Wel kelderde hier het aantal auto-inbraken met 40 procent. Van dit delict werd in vrijwel alle West-Brabantse gemeenten fors minder aangifte gedaan, met Steenbergen als koploper met een afname van 43 procent.

Over heel Nederland gemeten blijft het indammen van zwaardere delicten achter, terwijl we steeds minder last hebben van ‘lichte’ criminaliteit. Zo waren er vorig jaar 18 procent minder meldingen en aangiftes van zakkenrollen en inbraken uit schuurtjes en garages, maar nam het aantal overvallen met slechts een kleine 3 procent af en het aantal mishandelingen met nog geen 5 procent.

Amsterdam

Ook in Amsterdam daalden de criminaliteitscijfers, maar lang niet hard genoeg om van de eerste plaats af te komen in de Misdaadmeter. Die ranglijst wordt samengesteld aan de hand van aangiftecijfers van de politie van tien delicten die veel impact hebben op het veiligheidsgevoel in de woonomgeving, van inbraak tot autodiefstal, van zakkenrollen tot overvallen.

Sommige delicten kwamen het afgelopen jaar zelfs meer voor in Amsterdam: er werden meer auto’s gestolen (een toename van 15 procent ten opzichte van 2016), er vonden meer overvallen plaats (een stijging van 5 procent) en meer mensen werden slachtoffer van woninginbraak (plus 4 procent).

Woudrichem

Woudrichem is de veiligste gemeente van het land. Straatroven en overvallen komen er niet voor, net als een jaar eerder werden er precies twee gevallen van zakkenrollen gemeld. Op alle andere delicten die meetellen voor de Misdaadmeter liet de gemeente een forse daling zien.