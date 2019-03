Misdaad scoort, dus ook ‘Opa Jantje’ krijgt een tv-serie

Op de website van producent Pupkin is alvast te lezen dat de hoofdrolspeler ‘opa Jantje’ genoemd zal worden. Dat klinkt als een vrolijke veteraan die weliswaar een paar schurkenstreken op zijn naam heeft staan, maar diep in zijn hart toch een goudeerlijke kerel is met wie het gezellig stappen is. Laten we hopen dat de filmmakers dit aspect nog even onder de loep leggen voor ze hun artistieke product de wereld insturen. Opa Jantje was woensdag nog present in het gerechtshof in Den Bosch, waar justitie hoopte dat hij eindelijk opheldering zou geven over het in stukken gesneden lichaam van de in 2016 vermoorde No Surrender-man Freddy Janssen. Vergeefs: opa Jantje bleef zwijgen.