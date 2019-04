Minister wil directeur PI Vught niet ontslaan, PVV dient motie van wantrouwen in

Hiddema eist ontslag directeur PI Vught na reeks blunders: ‘Ze hebben het beest in Michael P. niet gezien’

15:50 VUGHT/DEN HAAG - Tweede Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie heeft woensdag in de Tweede Kamer het ontslag geëist van de directeur van PI Vught. Dat deed Hiddema tijdens het debat over de fouten rondom de behandeling van Michael P., de man die Anne Faber doodde en verkrachtte. Saillant detail: de huidige directeur, André Aarntzen, was ten tijde van de gevangenschap van P. nog helemaal niet in dienst.