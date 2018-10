Minister: verbod op Stint zorgvuldig

Martijn (24) was gokver­slaafd en is een jaar clean: 'Het is een wonder dat ik nog leef'

9:00 BERGHEM - Martijn (24) was zes jaar gokverslaafd, kwam in de onderwereld terecht, kickte af in Zuid-Afrika en worstelde zich naar boven. Hij is vandaag precies een jaar clean en heeft zijn leven op de rit: ,,Herstel is topsport.”