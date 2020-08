Minister Schouten zoekt nu stikstofruimte bij de varkens in plaats van de koeien

Gevaarlij­ke stoffen per trein door Brabant of is er een andere optie? 'In deze puzzel moet je kiezen uit kwaden'

24 augustus Door de Brabantse binnensteden rijden drie tot vijf keer zoveel giftreinen als de overheid veilig acht. In de serie Gif op het spoor zagen we de afgelopen weken dat gemeentes en bewonersgroepen al jaren met deze problemen worstelen. In dit laatste verhaal werpen we een blik op de toekomst met twee experts: wat is de beste manier om de treinen met gevaarlijke stoffen van de Brabantroute af te krijgen?