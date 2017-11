Minister hoort Brabantse hulpkreten over ontwrichtende criminaliteit tijdens eerste werkbezoek

De Eindhovense wijkagent Ronald van den Heuvel wijst tijdens het wandeltochtje met opzet onnodig in de rondte. Hij vertelt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse zaken en Koninksrijksrelaties van alles over criminaliteit en onzuivere zaken in zijn buurt in Tongelre. Maar met verschillende media in zijn kielzog wil hij geen enkel huishouden specifiek verdacht maken. ,,Er wonen ook veel prima gezinnen." Zoals deze straten zijn er in Eindhoven en Brabant meer. Tongelre is woensdag even studiemateriaal. De minister hoort van de wijkagent hoe in dit soort buurten inwoners door pesterijen en dreigementen wilden bepalen wie er in hun huizenblok woont. Hoe mensen zien dat criminaliteit buurtgenoten sneller aan inkomsten helpt dan een baantje. En dat niemand met de politie wil praten.

Werkbezoek

Haar wandeling door een stukje Eindhoven was het allereerste werkbezoek van Ollongren als kersverse minister. Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid komt over twee weken ook langs. Signalen voor burgemeester John Jorritsma en Commissaris van de Koning Wim van de Donk dat Den Haag het probleem met ondermijnende criminaliteit in Brabant serieus neemt. De burgemeesters van de vijf grootste Brabantse steden maanden de politiek in Den Haag al vaak tot spoed en vroegen om 150 miljoen euro. Ze krijgen maar een deel: honderd miljoen euro voor het hele land. Maar nee, het ministersbezoek is geen zoethoudertje, zegt Van de Donk. ,,Het is erkenning."

Vermenging

Ollongren - onder meer verantwoordelijk voor de weerbaarheid van bestuurders - waarschuwde in Eindhoven voor de gevaren van vermenging van ondermijning en openbaar bestuur. Net als burgemeester Jorritsma vindt ze dat politieke partijen de komende maanden 'zeer alert' moeten zijn op wie ze op hun kieslijsten plaatsen. Ze is nog te kort minister om te beoordelen of ondermijnende criminaliteit in Brabant zoveel erger is dan in de rest van het land, zegt Ollongren zelf.

Grip

Tijdens de rondleiding vindt de minister het vooral opvallend te horen hoe lastig het is om in een wijk grip op het probleem te krijgen. ,,Ook al weten veel mensen veel dingen. Heel opmerkelijk hoe een hele wijk gedomineerd kan worden door criminelen." Wijkagent Van den Heuvel wijst haar in het voorbijgaan nog even fijntjes op een dure Mercedes voor een sociale huurwoning. ,,De meldingsbereidheid is nul", vertelt hij. ,,Er zit veel informatie achter de voordeur. Daar kom je als wijkagent niet."