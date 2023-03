Minister Harbers opent met Oijense schoolkinderen ‘een grote bak met Norit’ voor schoner water

Verbazing in Drimmelen over de kap van 45 knotwilgen vanwege de verkeers­vei­lig­heid

DRIMMELEN - Aan de Zeggeweg in Drimmelen moeten 45 knotwilgen worden gekapt. Dat is volgens de gemeente nodig in verband met de verkeersveiligheid. In het dorp is lang niet iedereen daarvan overtuigd: ,,Er zijn daar nooit incidenten.”