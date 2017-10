Minderen jongeren krijgen jeugdhulp, hoeveel in jouw gemeente?

LocalFocus vroeg cijfers over het aantal jongeren dat in het afgelopen halfjaar jeugdhulp kreeg per gemeente op bij het CBS. Daaruit blijkt dat in 146 gemeenten sprake is van een stijging van het aantal jongeren in de jeugdhulp, terwijl die groep in 211 gemeenten in een jaar tijd juist kleiner is geworden. Deze jongeren hebben bijvoorbeeld psychische problemen of een verstandelijke beperking of er is sprake van opvoedproblemen.