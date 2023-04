Minder orders voor ASML in het eerste kwartaal

met video Schuur in lichter­laaie achter woningen Helvoirt, bewoners kijken in pyjama naar bluswerk­zaam­he­den

HELVOIRT - Een schuur achter woningen in de Van Beringenstraat in Helvoirt is dinsdagnacht in brand gevlogen. De vlammen laaiden op en de brandweer zette twee blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen in.