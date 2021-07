Minder koeien? Halveer het aantal auto's en sluit Schiphol, dan bereik je echt wat

Advocaten mogen officier van justitie uithoren over kraken EncroChat-telefoons

8 juli DEN BOSCH - In een grote drugszaak met verdachten uit Tilburg en Uden moet het Openbaar Ministerie meer uitleg verschaffen over de hackoperatie waarmee de politie zo’n 25 miljoen versleutelde berichten van de cryptocommunicatiedienst EncroChat wist te kraken. De rechtbank in Den Bosch stemde donderdagmorgen in met het verzoek van de advocaten om een landelijk officier van justitie te mogen horen.