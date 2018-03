Minder drugsafval gedumpt in Brabant

Ook Vincents opera op Salon in Etten-Leur

30 maart ETTEN-LEUR - Na films en zelfs een schoenenontwerp is er nu een echte Van Gogh opera: Vincent’s Homeland. En een voorproefje staat voor vanavond op het programma tijdens de talkshow Salon Van Gogh in Etten-Leur. De opera gaat pas in 2020 in première in Eindhoven.