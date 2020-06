Millennial Rachelle (29) schaamt zich écht niet voor midlifecrisis: ‘Je kunt wel weglopen, maar it will kick you in the ass’

Durft de toerist weer naar ‘brandhaard Brabant’ te komen?

19:55 BRABANT - Geen handdoekjes leggen op Kreta, maar in Kaatsheuvel en geen vliegtuig naar Bonaire, maar een bootje in de Biesbosch. We blijven deze zomervakantie massaal in eigen land. Maar is Brabant, zo zwaar getroffen door het coronavirus, eigenlijk wel zo in trek?