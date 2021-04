Miljoenenvilla’s steeds normaler in Brabant: vooral in Breda, Eindhoven en Vught

Nieuwsover­zicht | Celstraf voor man die op vijf cafégan­gers inreed - Familie verscheurd door coronavac­cin

2 april De man die in september vorig jaar doelbewust inreed op een aantal cafégangers in Rijsbergen, is veroordeeld tot vier jaar cel. De rechtbank vindt hem verantwoordelijk voor zesvoudige poging tot moord. Verder was het de dag dat ook Brabantse politici met verbazing terugkijken op het gebeuren in de Tweede Kamer, gisteren. In vijftig jaar is er niet zo'n drama voorgevallen, zegt VVD’er Ed Nijpels. Dat en meer in ons nieuwsoverzicht van vrijdag 2 april.