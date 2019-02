Miljoenenupgrade voor Brabantse treinstations: dit gebeurt er met jouw station

DEN BOSCH/OSS - De NS gaat de komende jaren in Brabant maar liefst zestien treinstations opknappen. De verbetering moet zorgen voor een aangenamer verblijf, schone toiletten en beschut wachten. De operatie zal enkele miljoenen euro’s gaan kosten. Het treinstation in Brabant dat de grootste upgrade krijgt is Boxtel: daar komt dit jaar nog een stationshuiskamer te staan waar reizigers in alle rust kunnen eten en drinken.

President-directeur Roger van Boxtel presenteerde deze plannen donderdag op het vernieuwde Station Bilthoven tijdens de bekendmaking van de jaarcijfers:

,,De trein heeft de wind mee. We willen in Nederland betrouwbaar, comfortabel en op een schone manier reizen. De stations zijn voor een groot deel bepalend voor de ervaring van onze reizigers. Na de succesvolle verbouwingen van de grote stations als Rotterdam Centraal, Breda, Arnhem Centraal en Utrecht Centraal, willen we nu andere stations aangenamer maken. Belangrijk, want een derde van de treinreizigers reist juist via een kleiner station.”

Watertappunt

In 2021 wil NS in totaal 35 huiskamers hebben. Op andere stations waar nog geen voorzieningen zijn, bekijkt het spoorbedrijf de mogelijkheden om een Kiosk te openen of om samen met lokale ondernemers een comfortabele wachtruimte met koffie te maken. Ook wil de NS samen met ProRail op 92 kleine stations de toiletten vernieuwen.

Treinreizigers zijn overigens steeds positiever over de stations. Ruim driekwart geeft de stations een zeven of hoger. In 2014 was dit nog 65 procent. Dat blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor 2018 van NS waaraan 80.551 reizigers deelnamen.

Vorig jaar maakte NS bekend dat er op 222 stations een watertappunt komt, waar reizigers zelf hun waterfles kunnen vullen.

Deze stations krijgen tussen 2022 en 2023 een upgrade:

- Oss

- Best

- Oisterwijk

- Tilburg Universiteit

- Gilze-Rijen

- Bergen op Zoom

Deze stations krijgen tussen 2020 en 2021 een eigen toilet:

- Zaltbommel

- Vught

- Rosmalen

- Oudenbosch

- Geldrop

- Helmond ‘t Hout

- Helmond Brouwhuis

- Helmond

- Etten-Leur (dit jaar nog)