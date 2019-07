Miljoenen voor verwijderen asbestdaken gingen vooral naar Brabant

Agrarische bedrijven

80 miljoen vierkante meter asbestdak

Het bedrag dat door de Rijksoverheid was vrijgemaakt om daken asbest vrij te maken zou eigenlijk uitgekeerd worden tot eind dit jaar. Eind 2018 was dit geld echter al op. Met het geld is in totaal 16,8 miljoen vierkante meter asbest in Nederland verwijderd, waarvan 4.560.750 vierkante meter uit daken in Brabant. Naar schatting ligt er nog ongeveer 80 miljoen vierkante meter asbestdak. Het is niet bekend of er een nieuwe regeling komt.