Miljoenen voor opkoop Brabantse boeren rondom kwetsbare natuurgebieden

Nieuwsover­zicht | Aantal positieve coronates­ten stijgt licht - Is iedereen die spuitjes moet gaan zetten al voorbereid?

3 december In de afgelopen 24 uur zijn 5641 positieve coronatesten geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is meer dan op woensdag, toen ruim 4900 gevallen gemeld. En nu het coronavaccin eraan komt, rijst de vraag: is iedereen die in Brabant spuitjes moet gaan zetten al voorbereid? Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.