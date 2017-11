Miljoenen voor duurzame landbouw in Brabant

Omgekomen automobiliste Veen is kan­ti­ne­be­heer­ster Achilles Veen: week­end­wed­strij­den afgelast

10 november VEEN - De 55-jarige Andelse vrouw die in de nacht van donderdag op vrijdag om het leven is gekomen bij een eenzijdig ongeluk op de Veensesteeg in Veen, is de kantinebeheerster van voetbalvereniging Achilles Veen. De vrouw verloor waarschijnlijk de macht over het stuur en raakte twee bomen.