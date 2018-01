Militair zwaargewond bij ongeluk op vliegbasis Volkel, collega lichtgewond

Chinook van vliegbasis Gilze-Rijen zijgt neer in Lithoijense modder

29 januari LITHOIJEN - Geen alledaags gezicht maandagmiddag in de polder aan de Tiendweg bij Lithoijen: een enorme Chinook-legerhelikopter die midden in het modderige veld staat. Ter plaatse aan de grond gezet omdat er iets niet helemaal in de haak was met het toestel van vliegbasis Gilze-Rijen.