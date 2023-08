Militair vliegtuig wilde landen in een weiland, maar het werd de Maas bij Afferden

Zomerduik in Dungense Meerse Plas: ‘Je ben gewicht­loos, vergeet alles’

DEN DUNGEN - Op de diepste plekken is het er koud en donker, daar wil je niet ronddobberen. Maar verder is er voor de leden van leden van Auquadivi uit Haaren niets lekkerder dan na een drukke werkweek duiken tussen de vissen. ,,We hebben wel net een bijzonder kwalletje gezien. Die zie je hier zelden. Ik ben tevreden.”