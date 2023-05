Militair komt om bij motorongeluk • Bizarre boete van 68 euro • Alles kwijt aan malafide belegger

Vrouw bevallen in file vanwege ongeluk met zeven voertuigen op A2 richting Eindhoven

EINDHOVEN - Bij een ongeluk op de Maasbrug bij Wessem (A2) waren zaterdagmiddag rond 13.00 uur zeven voertuigen betrokken. Door de ontstane situatie was de snelweg richting Eindhoven een tijdlang dicht. In de file die ontstond, is een vrouw bevallen.