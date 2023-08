Militair, ambulancechauffeur en nu uitbater van Lierops Boscafé: ‘Zolang je ademt, kun je opnieuw beginnen’

Hoe druk het is bij Joris en de Draak, weet de Efteling-app. Is ‘Big Pardoes watching you’?

KAATSHEUVEL - Een lange wachtrij bij de Vogel Rok? Eén blik op de app van de Efteling leert of het zin heeft om aan te sluiten, of dat het beter is later terug te komen. Elke minuut van de dag verzamelt het attractiepark data om de doorstroming te verbeteren. ,,Zo halen mensen meer uit hun dag.”