Milieuclub pleit voor groene landbouwzones in het Land van Cuijk

Nu de vijf gemeenten in de regio opgegaan zijn in één gemeente Land van Cuijk is het dé kans om die zones werkelijkheid te laten worden. Het nut ervan? ,,We hebben de natuur versnipperd en vervuild. Dat moeten we herstellen. Een aaneengesloten boeren- en natuurlandschap vergroot simpelweg de diversiteit van plant en dier en is dus goed voor het milieu.”