Mike Hezemans: 'Miami is nu één grote spookstad'

EINDHOVEN - Met angst en beven bereidt Florida zich voor op de komst van orkaan Irma, zaterdagmiddag rond vijf uur lokale tijd. De Eindhovense autocoureur en onroerendgoedhandelaar Mike Hezemans woont tien maanden per jaar met zijn gezin in Miami Beach. Ze vluchtten vrijdagmiddag naar New York, ver weg van Irma.

Nee, blijven was geen optie, zegt de Eindhovense autocoureur en onroerendgoedhandelaar Mike Hezemans. ,,Bijna iedereen vertrekt uit Miami Beach, het is nu één grote spookstad."

Volledig scherm De villa van Mike Hezemans in Miami Beach © Mike Hezemans

Twee maanden geleden betrok Eindhovenaar met zijn gezin een fraai pandje op East Dilido Drive, pal aan de baai van Miami Beach. Hezemans maakt zich vooral zorgen over de palmbomen en andere planten in zijn tuin. Het huis overleeft het waarschijnlijk wel, denkt hij. ,,Het wordt een goeie test voor het dak, dat is nét vernieuwd."

Tandenstokers

Zijn palmen heeft Hezemans zo goed mogelijk vastgezet. ,,Maar als er straks een orkaan overheen raast met 300 kilometer per uur, blijft er waarschijnlijk niet veel van over. Dat worden tandenstokers." Banken en andere meubels in zijn huis heeft hij op tafels geplaatst, uit vrees voor waterschade.

Mike, zijn vrouw Faniella en dochter Leva (9) hebben mazzel. ,,Een vriend van me heeft een charterbedrijfje van vliegtuigen. Hij heeft een privé jet, waar wij in mee vliegen naar New York. Gelukkig maar, want de tickets zijn flink duurder geworden de afgelopen dagen. Ook is er heel moeilijk aan te komen; er zijn veel vluchten gecanceld vanwege de orkaan."

Volledig scherm De villa van Mike Hezemans in Miami Beach © Mike Hezemans

Het voelde onwerkelijk aan, vrijdagochtend. ,,Toen ik opstond, was het prachtig weer: zonnig en een graad of dertig. Dit is letterlijk de stilte voor de storm: we hebben er al meer meegemaakt. Elk jaar raast er wel een over Florida, maar níet van deze omvang. Deze wordt gigantisch. Het grootste probleem is nog wel dat de stroom straks overal gaat uitvallen. Alle leidingen hangen hier bovengronds. Als je koelkast uitvalt, je zit in het donker en je kunt niet meer koken, wat moet je hier dan nog?"

Volledig scherm Hezemans heeft zijn palmbomen vastgezet. © Mike Hezemans

Volledig scherm Mike Hezemans, Leva en Faniëlla © Mike Hezemans

In New York kan Hezemans de orkaan 'live' volgen. ,,Ik heb een camera in mijn huis hangen. Totdat de stroom uitvalt kunnen we zien wat er gebeurt..."

Student

Eindhovenaar Nick van den Dungen, 20 en studerend aan de Tilburg University, verblijft in het kader van een uitwisselingsprogramma tijdelijk in Orlando. ,,De verwachting is dat de orkaan hier morgenavond (zaterdag, red.) recht overheen komt. Het is nu al een behoorlijke chaos. Alle schappen in de supermarkten zijn leeg; mensen hamsteren van alles. Ook gooit iedereen nog snel even de tank van zijn auto vol. Scholen zijn sinds donderdag gesloten."

Even heeft Van den Dungen nog overwogen om naar Nederland terug te vliegen. ,,Tickets kosten aanvankelijk 900 dollar. Maar binnen een uur was dat gestegen naar 4.000." Blijven en dekking zoeken is voor hem dan ook de enige optie. ,,Het gebouw op de campus waar ik verblijf, is niet echt orkaanproef. Alles hier is enkel glas. Het gebouw zal het wel overleven, maar die ramen gaan sowieso springen. Dat wil je niet meemaken."

Wachten

In het huis van zijn studiebegeleider -wel hurricaneproof- hebben Nick en zijn medestudenten onderdak gevonden. Het wachten is begonnen. Bang is hij niet, zegt Van den Dungen, maar ook niet helemaal gerust op een goede afloop: ,,Ik weet niet wat ik moet verwachten."