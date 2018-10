Mik (10) woont in een bejaardenhuis in Den Bosch: ‘Ze willen me allemaal in de wang knijpen’

VideoDEN BOSCH - Mik is 10 jaar en woont met zijn moeder sinds een paar dagen in het Bossche woonzorgcentrum De Taling. ‘Hij is het gesprek van de dag’, zegt de manager.

Tussen de rolstoelen, rollators en overwegend grijze haren in woonzorgcentrum De Taling in Den Bosch dartelt sinds een paar dagen de 10-jarige Mik. Hij is niet op bezoek bij opa of oma. Nee, Mik woont met zijn moeder Jacqueline Ubert in een appartement op de derde etage. ,,Ik vind het leuk hier, leuker dan in Waspik”, zegt Mik, die daar in een gewoon huis woonde.

Leeftijdgenoten zijn er niet in De Taling. ,,Geen probleem”, zegt Mik. De school is dichtbij en daar heeft hij al meer vrienden dan toen hij nog in Waspik woonde. ,,En de mensen hier zijn allemaal aardig. Alleen willen ze me allemaal in de wang knijpen en dat vind ik niet zo fijn.”

Volledig scherm Mik en zijn moeder Jacqueline in de Taling. © Sandra Peerenboom

Gesprek van de dag

Voor De Taling is zo’n jonge bewoner een primeur, vertelt wijkmanager Dave Holtman. Maar het is bij de andere bewoners heel goed gevallen: ,,Hij is het gesprek van de dag.”

Quote Dat iedereen me hier in de wang wil knijpen vind ik niet zo fijn Mik De Taling is al decennialang een belangrijke ouderenvoorziening in het westelijke stadsdeel van Den Bosch. Van Neynsel en Zayaz zorgen ervoor dat ouderen kunnen wonen en zorg krijgen in de 150 appartementen die het gebouw telt.



Het woonzorgcentrum is gebouwd rond een overdekt plein. Dit atrium is het kloppende hart van deze woongemeenschap. Bijna alle voordeuren komen er op uit, en er is vrijwel elk moment van de dag wel iets te beleven. Echtparen, alleenstaanden, met meer en minder zorg, de populatie is redelijk gevarieerd. Maar de gemiddeld hoge leeftijd is de gemene deler.



Opmerkelijk dus dat daar ineens een 10-jarige jongen en zijn moeder neerstrijken. Hoe dat zo komt? Jacqueline, geboren en getogen Bossche, woonde de laatste drie jaar in Waspik waar ze een winkel in edelstenen heeft en een praktijk als spiritueel coach. Ze wilde graag terug naar Den Bosch omdat haar zoon speciaal onderwijs volgt bij de Sprankel aan de Kooikersweg. ,,We waren het op en neer rijden behoorlijk beu”, zegt ze.

Antillen

Jacqueline kwam drie jaar geleden met haar man en zoon naar Nederland terug, nadat ze tien jaar lang Nederlandse les had gegeven op de Antillen. Tot 2005 gaf ze als docent onder meer les in Boxtel. Inmiddels ligt ze met haar man in scheiding.

Bij terugkeer in Nederland kwam ze in Den Bosch uiteraard niet direct in aanmerking voor een sociale huurwoning. Ze schreef zich er wel meteen voor in. De afgelopen jaren was het nooit raak. Toen ze 55 jaar werd mocht ze dus ook reageren op 55+ seniorenwoninge die Zayaz in de Taling verhuurt. ,,En tot mijn verrassing bleek ik hiervoor als eerste in aanmerking te komen.”

Jacqueline en Mik gingen natuurlijk eerst kijken in het zorgcentrum. Nog voordat ze hun eigen woning konden zien werden ze al hartelijk ontvangen door buurman Cees van Gulik en zijn vrouw. Mik en zijn moeder hadden al snel een heel goed gevoel bij de Taling. Jacqueline liep al mee in de polonaise en wil een jokerclubje beginnen.

Lekker rustig

,,Het is een ideale plek. Een restaurant, de school van Mik om de hoek, het winkelcentrum aan de overkant van de straat en mijn moeder op loopafstand”, somt Jacqueline op. Als ze tijdens het interview ontdekt dat De Taling ook nog een wellnesscentrum heeft met kapper, acupuncturist en masseur, wordt ze alleen nog maar enthousiaster.

In het appartement van moeder en zoon wordt nu nog druk geboord en gezaagd, maar de slaapkamer van Mik is al klaar. Posters komen er niet op de muur, zegt hij. Zoals het nu is, is het lekker rustig. Omdat de eigen keuken nog niet gereed was, hebben ze al een paar keer in het restaurant gegeten. Dat bevalt. ,,Gisteren heb ik voor het eerst alles opgegeten, ik had een schnitzel.” Het is duidelijk: Mik zit prima op zijn plek in De Taling.