‘Mijn zoon zit in de penarie, hij heeft geen hulp, is reddeloos verloren’

Nieuwsover­zicht | Brabant herdenkt oor­logslacht­of­fers - Een derde komt niet opdagen voor prik AstraZene­ca

4 mei Het loopt geen storm bij het prikken van AstraZeneca in Eindhoven. De animo voor het vaccin heeft een grote knauw gehad. Ruim een derde van de mensen die een uitnodiging heeft gekregen, laat verstek gaan. In Breda maken bewoners van de wijk Heusdenhout zich op voor verzet. Zij zijn alles behalve blij met het plotse plan van een woontoren van 80 meter. En in heel Brabant werden oorlogslachtoffers herdacht. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.