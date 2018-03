Mies Knippenberg opent plantenasiel: 'Treurig gesteld met verzorging van de kamerplant'

Zodra Knippenberg een dor exemplaar tegenkomt, krijgt ze een bijna onbedwingbare drang om de kamerplant mee naar huis te nemen en hem op te peppen. “Ik ben de schaamte inmiddels ver voorbij” lacht ze.

“Als ik zo’n sneu geval zie, vraag ik aan de eigenaar of ik hem mee mag nemen. Daar wordt vaak heel positief op gereageerd.”

Treurig

Knippenberg vindt dat het treurig is gesteld met de Nederlandse kamerplant. "Kamerplanten zijn in. Veel mensen nemen er een omdat 'er iets groens in huis moet komen', maar staan er niet bij stil dat iedere kamerplant een eigen gebruiksaanwijzing heeft."

Dat de populariteit van kamerplanten toeneemt, blijkt onder andere uit social mediakanalen als Instagram en Pintrest. Pannenkoekenplanten, Monstera's en Begonia Maculata's, oftewel 'Stippenplanten', zijn helemaal in. Toch ziet Knippenberg dat veel mensen hun planten niet de juiste verzorging bieden. "Hij gaat hangen of verkleurt, waardoor ze de plant na een paar weken weer beu zijn."

Intake voor planten

Om die reden opent ze volgende week een plantenasiel in bibliotheek Het Markiezaat in Bergen op Zoom. "Ik hou een soort intakegesprek met de eigenaar, die zelf aan kan geven of 'ie de plant na opname op de intensive care weer op wil halen of de plant ter adoptie af wil staan." Wie juist een plant bij Knippenberg wil adopteren, is ook van harte welkom. "Het lijkt me leuk om een plant aan zijn ideale omgeving en verzorger te koppelen", zegt de matchmaker in de dop. Hoe ze dat precies voor zich ziet, weet ze nog niet. "Het asiel is één week open, maar in één week heb je natuurlijk geen plant nieuw leven in geblazen." Waar mensen hun plant straks kunnen halen, dat moet ze nog even bedenken. "Misschien wel bij mij thuis."

Het huis waar Knippenberg met haar gezin woont, is een groenwalhalla. In de hoek van de keuken staat een enorme Ficus met lampjes erin, de vensterbanken staan vol kleine potjes, op de grote kast in de woonkamer staan planten waarvan de bladeren over de kast naar beneden vallen en door het hele huis zweven luchtplantjes.

Groene vingers

"Als kind kocht ik al kamerplantjes van mijn zakgeld. Ook fietste ik langs alle bloemenwinkels in de buurt, op zoek naar een bijbaantje. Het liefst wilde ik boswachter worden, maar ik heb uiteindelijk een studie psychologie gevolgd."

Inmiddels is Knippenberg meubelmaakster, en richt ze zich daarnaast op alles dat groen is. "Ik ben graag in het bijzijn van planten. Het zijn levende wezens. Als ik op m'n bakfiets vol groene vrienden naar huis fiets, ben ik echt gelukkig." Knippenberg kan 'flink pissig' worden op mensen die een plant alleen ter opvulling van hun interieur kopen en er verder niet naar omkijken. "Als je de zorg ervoor niet aankan, neem dan geen plant. Of vraag er hulp bij."

Tips voor verzorging

Voor wie op zoek is naar de perfecte plant, heeft Knippenberg een paar tips: "Pas de keuze van de plant aan aan de plek waar je hem neer wilt zetten. Sommigen hebben veel licht nodig, anderen weinig. En koop bij voorkeur de plant bij een particulier in plaats van een groot plantencentrum."

Plantenasiel

Knippenberg opent volgende week een plantenasiel in bibliotheek Het Markiezaat in Bergen op Zoom. Het asiel is van 10 tot 18 maart geopend. Op maandag 12 en donderdag 15 maart is Knippenberg er van 13.30 tot 15.00 uur aanwezig. De opvang en het onderdak zijn gratis. Een plant adopteren kan in de vorm van een “sympathieke bijdrage” voor bijvoorbeeld een grotere pot en de potgrond.

Opgeknapt

De Roosendaalse heeft al verschillende planten van de ondergang gered. Zo staat er in de hoek van haar keuken een enorme Ficus. "Deze komt uit de bibliotheek in Bergen op Zoom. De plant stond er echt intens triest bij. In kleikorrels, zonder aarde. De wortels hadden geen enkele ruimte om te groeien."

Inmiddels staat de Ficus zo'n half jaar bij Knippenberg binnen, en is hij een stuk gezonder dan voorheen. "Perfect zal 'ie nooit worden, het blijft er eentje met een handicap."

'Containerplant'

"Hoe dit exemplaar heet, weet ik niet precies", zegt de Roosendaalse. "Ik fietste een tijd geleden langs een huis waar een grote container voor stond, en daar lag deze plant in."

Knippenberg belde bij het huis aan, maar kreeg geen gehoor. "Toen heb ik hem maar gewoon meegenomen." Ook de containerplant ziet er sinds zijn redding een stuk groener uit.