Mierlose tieners krijgen na Friz-feesten nu ook eigen festival: Frizpop op het Molenplein

De organisatie is in handen van Friz! en PitPop. Friz! is het jongste feestje van Mierlo. Het is inmiddels twee keer georganiseerd in het Patronaat. Voor 11 tot en met 15-jarigen en zonder alcohol. ,,Maar dat mag de pret zeker niet drukken", aldus de zeskoppige organisatie. Frizpop is een volgende stap.

‘Waarom zijn er geen tienerfeesten meer?’

Friz! is heel spontaan ontstaan tijdens een feestavond met jaren 80/90 muziek in het Mierlose Patronaat. Vier dames herleefden hun jonge jaren waarin ze ook regelmatig naar het Patronaat gingen. Waarom is dat er niet meer, vroegen ze zich af.

Al snel werden op die avond de juiste contacten gelegd en het eerste overleg gepland. Een paar maanden en inmiddels twee Friz!-feesten verder is het enthousiasme alleen maar groter geworden. ,,We zien dat de jeugd het leuk vindt om elkaar hier te ontmoeten en gunnen hen nog veel meer van dit soort avonden”, aldus de organisatie.

Vette line-up

,,Vanuit die gedachte zijn we gaan brainstormen over een Friz! festival. En met resultaat: samen met Pitpop gaan we 17 juni Frizpop! organiseren. Net zoals bij de edities in het Patronaat is het volledig gericht op de jeugd. We hebben een vette line-up gevonden en Sem van Hoof (14) verzorgt de muziek op Friz! in zijn rol als DJ Semco. Samen met mc-er McNaus zullen zij het publiek warmdraaien voor de komst van Joyliana, Alessio en dansgroep Hoomrun.”