Miel Smits nieuwe sectordirecteur havo/vwo Udens College

Wanneer behandelen geen zin meer heeft: Elkerliek stuurt stervende patiënt liefst naar huis of hospice

HELMOND - In het ziekenhuis overlijden, dat wil eigenlijk niemand. Maar wat als je op de spoedeisende hulp belandt en hoort: we kunnen u niet genezen? Met een nieuwe werkwijze is de tijd dat uitbehandelde patiënten in het Helmondse Elkerliek ziekenhuis sterven voorbij.