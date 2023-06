Midden in woonwijk synthetische drugs maken kan Helmonder fikse celstraf opleveren

Waarom staat Waalwijk stil bij het slavernij­ver­le­den? ‘Nog steeds grappen over huidskleur, dat kan echt niet’

WAALWIJK - Het slavernijverleden laat z’n sporen na. Yvette IJpelaar en Sheila Schuijffel zijn stuwende krachten achter een speciaal herdenkingsjaar in Waalwijk. Die extra aandacht is in hun ogen hard nodig. ,,Je proeft nog te veel onbegrip.”