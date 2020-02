Michel op Valentijnsdag ten huwelijk gevraagd door vriendin Rosemarie én zijn kinderen: ‘Lieve papa, wil je trouwen met mama?’

VIDEOGOIRLE/DEN BOSCH - ,,Superleuk. Ik was zo zenuwachtig. Er is een last van mijn schouders gevallen. Gelukkig zei hij ‘ja’”. Rosemarie van den Berg uit Goirle kan haar geluk niet op. Ze heeft vrijdag haar vriend Michel Ariëns ten huwelijk gevraagd. Met een beetje hulp van busmaatschappij Arriva.

Het begon een paar weken geleden toen Rosemarie in de bus over de Valentijnsactie las. De leukste wensen zouden op de bus worden gezet en de rest op het informatiescherm in de bus. ,,Eigenlijk was ik al van plan om Michel ergens in de zomer te vragen, maar deze actie heeft het iets versneld. Het was wel even schrikken, hoor, toen mijn inzending in de prijzen viel. Nu is het echt.”'

‘Lieve pap, wil jij trouwen met mama? XXX Roxy & Nikki’. Dat is de boodschap die vrijdag groot op de bus stond. Rosemarie: ,,Ik wilde de kinderen er echt graag bij hebben. Gelukkig kregen ze een dagje vrij van school.”

Volledig scherm Rosemarie en Michel met hun dochters Nikky (op de arm) en Roxy naast de boodschap op de bus. © Arriva Nederland

Nooit verwacht

Dus togen Rosemarie en hun 2 dochters Nikki (4) en Roxy (8) vrijdagochtend in alle vroegte naar Den Bosch. Met de bus vertrokken ze naar de plek waar Michel aan het werk was. Een cameraploeg was al vooruit gegaan om Michel te filmen. Deze had niets in de gaten en deed al een stapje opzij, maar ze bleven hém filmen. Rosemarie: ,,Michel zag de boodschap op de bus wel, maar niet de namen van de kinderen, dus hij had nooit verwacht dat het voor hem was. Tot onze dochters uit de bus stapten en hem kwamen halen. Toen stapte ik uit de bus en vroeg hem ten huwelijk.”

Geheim houden

Na het aanzoek is het gezin lekker gaan lunchen in Goirle, compleet met champagne, hartjes en toeters en bellen. ,,En toen hebben we onze ouders ingelicht. Eindelijk. Want ik moest het echt geheim houden", zegt Rosemarie.