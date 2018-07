Michael van Gerwen onderweg naar dartstoernooi en Tanja Jess denkt terug aan haar vakantie

Zijn we preutser, truttiger? En is dat erg of bóeien?

30 juli VUGHT - Vorige week ontstond er commotie omdat een vrouw topless lag te zonnen bij de IJzeren Man in Vught. Dat is daar niet toegestaan. Je ziet ook niet veel blote borsten meer op het strand, zelfs geen jeugdige. Worden we preuts, truttig? Deskundigen zeiden er van alles over, maar wat vinden jongeren er van?