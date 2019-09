Michael van Gerwen heeft groot nieuws en Steffi glundert naast Pardoes

video Tweeling jachtlui­paar­den geboren in Safaripark Beekse Bergen

15:03 HILVARENBEEK - In de Safaripark de Beekse Bergen is afgelopen zondag een tweeling jachtluipaarden geboren. Een jongen en een meisje. De moeder en de welpjes maken het goed, laat het park weten. Voorlopig moeten ze nog even binnen blijven.