Met prikkelarm uurtje is de kermis in Eindhoven voor iedereen: 'Eindelijk zonder hoofdpijn in de Octopus’

video Davey Sanders (16) is de beste stuntstep­per van Nederland en België

Zestien jaar is hij, maar Davey Sanders is nu al de beste stuntstepper van heel Nederland en België. De sport lijkt een beetje op skateboarden, maar dan met een step. Voor Davey is er geen betere plaats dan bij hem thuis in Eindhoven om te oefenen op nieuwe tricks.

5 augustus