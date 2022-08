Met oog voor de instabiele wereldorde van dit moment in De Pont

KIJKJE IN DE GEVANGENIS Psycholoog Sophie werkt in de gevangenis in Vught: ‘Bijna niemand die hier zit, heeft maar één stoornis'

VUGHT - Zwaar gestoorde gedetineerden, die om het minste of geringste agressief kunnen worden. Hoe ga je daarmee om? Voor psycholoog Sophie is het dagelijkse kost in de gevangenis van Vught. ,,Angstig? Valt mee. Ik heb me zelden onveilig gevoeld.”

4 augustus