Met het gezin naar de camping of het vakantiepark? In Brabant mag het weer

De drie Brabantse veiligheidsregio's hebben in een nieuwe noodverordening woensdagavond bekendgemaakt dat het verbod op recreatief nachtverblijf per direct wordt opgeheven.

Dat betekent dat het weer is toegestaan om met het gezin op een camping of vakantiepark te verblijven. Let wel op: met een vriendengroep een huisje of caravan huren is nog steeds verboden, evenals samenkomsten. Het gedeelde sanitair op campings en recreatieparken blijft daarnaast gesloten.

Voorwaarden

Aan het zogenoemde recreatief nachtverblijf worden door de veiligheidsregio's verschillende voorwaarden gesteld, zie daarvoor het onderstaande kader.

• Inwoners met een vaste jaar- of seizoensplaats op een camping, of met een vaste ligplaats in een jachthaven, mogen in hun huisje, caravan of boot overnachten als ze een eigen douche en toilet hebben. • Particulieren die een huisje, ingerichte tent of caravan huren op een camping of vakantiepark, mogen daar verblijven als de eigen accommodatie (het huisje, de tent of de caravan) een sanitaire voorziening heeft. • Het is mogelijk om met een toercaravan op een camping te staan als hier een aparte sanitaire voorziening in aanwezig is. • Campers met eigen sanitair mogen op een camping of vakantiepark staan. Bij het legen van het chemisch toilet moet 1,5 meter afstand worden gehouden van andere vakantiegangers. • Overnachten in een camper langs de openbare weg is niet toegestaan. • Supermarkten op campings mogen open zijn als het mogelijk is om daar 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Kan dat niet, dan is er de mogelijkheid om boodschappen te bestellen en te laten bezorgen.

Het besluit is genomen omdat de veiligheidsregio's ervaren dat er ‘behoefte is aan iets meer bewegingsvrijheid’. ,,Omdat de cijfers in de gezondheidszorg een heel voorzichtig optimistisch beeld geven, kijken we als veiligheidsregio’s ook naar de mogelijkheden om sommige maatregelen te versoepelen.”

Complimenten

Daarnaast complimenteren de voorzitters alle Brabanders. ,,We waarderen de manier waarop u de regels met het mooie weer van de afgelopen weken heeft nageleefd. Het doet ons goed om te zien dat u de discipline opbrengt om u aan de landelijke en regionale maatregelen te houden.”